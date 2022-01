Ladislau Boloni, prima reacţie după negocierile cu FRF: ,,Poate să sune telefonul şi să explodeze totul”

Ladislau Boloni a oferit prima reacţie după ce în ultimele zile s-a aflat în negocieri cu cei de la Federaţia Română de Fotbal pentru preluarea postului selecţioner.

Ajuns săptămâna trecută în ţară, Boloni a analizat oferta celor de la FRF, însă nu a oferit niciun răspuns până în acest moment cu provire la decizia sa. Însă, tehnicianul dă de înţeles că tratativele încă nu s-au încheiat.

,,Nu pot spune nimic în acest moment despre discuțiile cu FRF. Nici că sunt deschise, nici închise. Pot spune ceva acum, dar peste 20 de metri să sune telefonul și să «explodeze» totul. Să lăsăm lucrurile să decurgă normal. Știu că presa vrea un răspuns repede, dar am și eu viața mea.

E adevărat, n-am răspuns la telefon. Vrei să-ți arăt câte apeluri am? Când am venit am stabilit un termen, vom vedea ce va fi. Cu siguranță în 4-5 zile voi explica totul.”, a declarat Ladisau Boloni, potrivit GSP.

Dacă va accepta oferta FRF, antrenorul ar urma să semneze noul angajament în această săptămână şi să fie prezentat ulterior în cadrul unei conferinţe de presă.

Boloni ar urma să debuteze pe banca primei reprezentative în luna martie a acestui an. România va juca două meciuri amicale, cu Israel, iar cea de-a doua adversară ar putea fi Grecia.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.