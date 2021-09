Laszlo Balint, dezamăgit de rezultat final cu CFR: „Am dominat campioana de la un capăt la altul”

UTA Arad a pierdut cu CFR Cluj, la limită, scor 0-1, în etapa a zecea din Liga 1. Astfel, formația arădeană a suferit primul eșec stagional pe teren propriu.

Laszlo Balint a vorbit la finalul meciului despre joc. Acesta a felicitat liderul din clasament pentru victorie, dar se declară nemulțumit de faptul că, deși echipa sa a avut o mulțime de ocazii, inclusiv o bară transversală la ultima fază, nu a obținut niciun punct.

De asemenea, antrenorul gazdelor a vorbit și în perspectiva meciului din etapa viitoare, cu Dinamo, unde, pe lângă un joc bun, vrea să se întoarcă la Arad cu toate cele trei puncte.

„Felicit adversarul, și-a atins obiectivul. Au câștigat cele trei puncte. Eu sunt mulțumit de efortul băieților și de modul în care au interpretat planul tactic pentru un meci contra campioanei. Cred că a văzut toată lumea că am dominat campioana de la un capăt la altul. Jocul a fost decis de un jucător care are un CV important, un salariu important, nu degeaba. Era greu să revenim. Știam foarte bine că CFR este o echipă extrem de pragmatică. Cred că ne-a lipsit un pic de inspirație.

Mă bucur că Dan Petrescu a apreciat jocul nostru, dar în clasament nu acumulăm nimic, iar asta e o problemă – am ieșit din zona locurilor de play-off, iar acum ne așteaptă un meci greu, cu Dinamo, o echipă rănită, în căutare de puncte. E important să ne regrupăm, să fim pozitivi, așa cum am fost azi. Am încercat să producem fotbal și să câștigăm”, a declarat Laszlo Balint, după meci.