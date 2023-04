Laszlo Balint, euforic după succesul din meciul cu U Cluj: ”O victorie uriașă. Ne bucurăm pentru că merităm”

UTA a reușit să o învingă pe Universitatea Cluj, scor 2-0, într-o partidă desfășurată în etapa cu numărul doi din cadrul play-out-ului Ligii 1.

”Eu vreau să felicit băieții pentru că într-un moment extrem de complicat au reușit să arate că fac parte dintr-un grup puternic. Bineînțeles, au ieșit la suprafață câteva realizări individule, dar importanța punctelor câștigate astăzi este uriașă, dar și efortul băieților împotriva unui adversar bun. O victorie uriașă, fără gol primit și cred că și maniera în care am gestionat momentele de presiune ale adversarului a fost una eficientă.

Le-am spus că această victorie este una normală, pentru că arată că putem să jucăm fotbal bun și fotbal eficient. Legat de contestatari, au fost, sunt și probabil vor fi întotdeauna, dar țin să le mulțumesc celor care în această perioadă ne-au transmis mesaje de încurajare și de susținere. S-a demonstrat că echipa asta este foarte iubită și dedicăm aceste trei puncte celor care cred în noi. Vom face tot ce ne stă în putință ca să salvăm această echipă”, a declarat Balint.

Mai mult, Laszlo Balint a vorbit la superlativ și despre Virgiliu Postolachi, care în acest meci a reușit să marcheze, dar să și paseze decisiv.

”(n.r. despre Postolachi, care a fost mutat în banda dreaptă a atacului) Da, inclusiv din cantonamentul de iarnă am realizat că are calitățile necesare pentru un jucător care să fie finalizator din acea postură, chiar am știut. Postolachi arată că poate să fie un fotbalist ofensiv foarte bun din această poziție, inclusiv de la Craiova a marcat din postura de mijlocaș stânga. Mă bucur că arată că poate să fie un mijlocaș excelent.

E important să ne bucurăm pentru că merităm. Toată lumea avea nevoie, chiar și eu aveam nevoie de această victorie, dar e important să rămânem echilibrați. Lupta pentru menținerea în Liga 1 se va da până în ultima secundă și cred că putem să o ducem până la capăt cu succes”, a mai spus Laszlo Balint.