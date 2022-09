Laszlo Balint, lucrat de foștii elevi de la Craiova!? Răspunsul tehnicianului: „Și acest lucru s-a văzut!”-Ce a declarat antrenorul român!

Adus în locul lui Laurențiu Reghecampf, Laszlo Balint a părăsit CSU Craiova după doar 2 luni, fiind înlocuit cu Mirel Rădoi. S-a zvonit că Balint ar fi fost lucrat de jucătorii Craiovei.

Tehnicianul a comentat această speculație. Iată ce a spus Laszlo Balint.

„La trei zile după înlăturarea mea, echipa s-a comportat foarte bine!”

„Refuz să cred asta. Orice schimbare de antrenor produce un impact, la nivel mental. Și acest lucru s-a văzut. La trei zile după înlăturarea mea, echipa s-a comportat foarte bine și a obținut o victorie contra lui Zorya și s-a calificat în playoff-ul Conference League.

Nu am simțit acest lucru, ba chiar la meciul împotriva celor de la FC U Craiova, derby-ul după care am fost înlăturat, am simțit că mulți jucători au jucat și pentru mine. Și s-a văzut la final, la bucurie. Până la urmă sunt jucători profesioniști”, a declarat Laszlo Balint, conform Pro Arena.

Balint a condus-o pe CSU Craiova în 7 partide, în care a înregistrat 3 rezultate de egalitate, 2 victorii și 2 înfrângeri.