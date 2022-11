Laszlo Dioszegi a analizat lupta pentru play-off-ul Superligii! Condiția pentru ca Sepsi să fie între primele 6

Sepsi este prima echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins Dinamo cu 3-2 în Etapa a 2-a din Grupa A a competiției.

„Noi nu trebuie să mai facem pași greșiți dacă vrem în play-off”, a spus Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi

Deținătoarea trofeului a acumulat 6p după după 2 etape și este imposibil să fie depășită de două echipe, indiferent de rezultatele care se vor consemna în continuare.

În ultima etapă, formația antrenată de Cristiano Bergodi joacă acasă cu FC Voluntari, iar dacă încheie grupa pe primul loc va juca în sferturi, pe teren propriu, cu formația clasată pe 2 în Grupa B. dacă încheie pe 2, se deplasează pe terenul câștigătoarei grupei.

Lucrurile fiind rezolvate în această competiție, patronul echipei, Laszlo Dioszegi, se gândește la Superligă, Sepsi fiind pe locul 8, cu 22p.

„FCSB o să fie în play-off fără probleme. Am zis încă din vară că cinci locuri sunt ocupate deja. Mai e un singur loc vacant pentru care se luptă Petrolul, Hermannstadt, noi, poate Voluntari, Botoșani, mai sunt câteva echipe.

Noi nu trebuie să mai facem pași greșiți dacă vrem în play-off. FCSB are două meciuri mai puțin. Are cu Hermannstadt și CFR. Consider că norocul s-a terminat pentru Hermannstadt, iar FCSB va lua cele trei puncte și cu CFR Cluj, dacă ia un punct, face patru în total.

Are o trupă bună, consider că FCSB o să fie în play-off”, a spus Laszlo Dioszegi, conform PRO Arena.