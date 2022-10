Laszlo Dioszegi a vorbit despre viitorul lui Bergodi pe banca lui Sepsi: „Cădem în prăpastie!” – Reacția patronului covăsnenilor!

Sepsi a ajuns la o serie de 4 meciuri consecutive în care a pierdut. Cel mai recent rezultat (0-1 contra lui CSU Craiova) a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul lui Cristiano Bergodi pe banca echipei din Covasna.

Se pare că Laszlo Dioszegi a lămurit situația. Iată ce a spus patronul celor de la Sepsi.

„Iarăși cădem în prăpastie!”

„Dacă nu e continuitate la un club, la o echipă… atunci nu avem la ce să ne așteptăm.

Acum dacă aducem un alt antrenor, cu o altă filozofie, se poate să obținem rezultate pe moment, însă după aia iarăși cădem în prăpastie.

Eu așa consider, că antrenorul în meciurile astea chiar nu a avut nici o vină. Cred că cine a văzut ultimele patru meciuri a văzut că am dominat adversarul în toate meciurile, chiar dacă am jucat cu Farul, liderul campionatului. Și cu CFR a fost la fel, în afară de primele 10-15 minute”, a declart Laszlo Dioszegi, pentru Pro Arena.