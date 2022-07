Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi: „Guvernul Ungariei ne-a construit stadionul și a fost la meci, în frunte cu Viktor Orban”

„Viktor Orban ne-a felicitat. Nu am am negat nicidată că Guvernul Ungariei ne-a construit stadionul. Tot Guvernul a venit la meci. Ne-au felicitat, ne-au spus că avem o echipă bună. Nu este anul investițiilor, toată Europa suferă, vedem toți ce se întâmplă, dar măcar să menținem ce am început”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Dioszegi și-a felicitat jucătorii pentru prima victorie din istoria clubului în cupele europene și a vorbit și despre obiectivele viitoare.

„Am reușit să învingem o echipă destul de bună. S-a văzut în prima repriză că ne-au presat. Trebuie să recunosc, după 3-1, că pornim cu prima șansă. Jucătorii mei au înțeles mesajul că noi trebuie să luptăm până în ultimul minut. O calificare ar fi un lucru mare pentru noi.

Vrem să ajungem până în play-off și să arătăm că am devenit o echipă destul de bună, dar noi nu avem echipă să ne batem la titlu. Noi nu suntem bogați, să visăm la titlu. Poate să terminăm pe locul 3, să depășim unul dintre granzi.

Sepsi e departe de afi în careul de ași, dar aș fi ipocrit să spun că nu vrem să ajungem mai sus. Vrem să facem imposibilul, să terminăm pe locul 3”, a mai spus Dioszegi.