Laszlo Dioszegi, un car de nervi după înfrângerea cu CFR: ,,A fost ceva sub orice critică”

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi OSK, a răbufnit la finalul jocului pe care echipa sa l-a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-2, în Liga 1.

Acesta a declarat că echipa sa a jucat foate slab cu formaţia din Gruia. Dioszegi spune că se gândeşte acum ca formaşia patronată de el să nu retrogradeze.

,,Echipa a jucat mai mult decât slab, pot să spun foarte slab. N-am văzut o sclipire, n-am văzut nimic. Lamentabil, sub orice critică. Eu nu găsesc explicații. Cred că n-o mai prindem niciodată pe CFR atât de slabă pe cât a fost astăzi. A fost ceva sub orice critică.

O să fie foarte greu, ne gândim să nu retrogradăm. Eu nu găsesc explicații, pur și simplu s-a prăbușit echipa. Din etapa a treia, nu mai jucăm nimic. Nu mai suntem echipa care am fost anul trecut.

Nu avem noi șanse la play-off, vine acum etapa a 14-a și avem 10 puncte. Am fi ipocriți să ne gândim la play-off. Nu există probleme sau nu știu eu de ele. Probleme nu ar trebui să existe. Au revenit și accidentații.’‘, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru Digisport.