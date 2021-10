EXCLUSIV | Cum a evitat Dumitru Dragomir un puci la adresa sa: „L-am chemat pe Giovanni la o cafea”

Dumitru Dragomir a fost timp de două decenii în fruntea Ligii Profesionste de Fotbal.

Însă cel poreclit „Corleone” a fost mai mereu contestat, iar mulți au fost cei care i-au cerut plecarea de-a lungul timpului. De una dintre aceste situații și-a adus aminte cel în cauză în emisiunea Realitatea Sportivă.

„Aveam echipe în optimile competițiilor internaționale și făceau grevă, au venit să mă dea afară de la Ligă. Un alai cu Prunea, Lupescu și cu Giovanni în frunte. Era un frig de îți înghețau mâinile, au venit cu steaguri și strigau<<Dragomir, afară>>. I-am lăsat 20 de minute în fața Ligii și i-am zis lui Giovanni să vină să bea o cafea cu mine. Când a ieșit Giovanni afară mai erau un sfert dintre ei acolo.

Cred că pe Prunea voiau să îl pună atunci. Tâlhari sunt cei care ne-au dat la o parte pe mine și pe Mircea Sandu și l-au arestat pe Gică Popescu au vrut să pună mâna pe banii din drepturile tv, mă forțau să nu fac licitație ca să câștige un offshore din Malta, este atâta nedreptate în această țară. Cum să dai comandă să îl aresteze pe Gică Popescu?”, a comentat Dumitru Dragomir, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

Fostul oficial din fotbalul românesc nu s-ar mai întoarce șef la Ligă nici dacă ar fi plătit regește.

„Dacă îmi dau 100.000 pe lună nu mai accept, fotbal egal pușcărie. Mă întâlnesc pe stradă cu oameni, mă sună unii de care nu am auzit în viața mea. Și îmi spun: <<Băi, nea Mitică te-am înjurat degeaba când vedem ce se întâmplă acum>>. În fiecare an au vrut să mă dea afară și ăștia nu au niciun rezultat și nu vrea nimeni să îi dea afară.

Am făcut împreună cu Mircea Sandu Buftea, Mogoșoaia, clădirile Federației și a Ligii. Ați auzit că s-a făcut ceva de 8 ani de zile, că s-a văruit ceva? Am vorbit cu Mircea Sandu, alaltăieri a fost ziua lui i-am zis la multi ani. E la Nisa, nu știu dacă a plecat de tot. A condus Federația magistral și tot îl înjurau de îl spurcau. Dacă îl mai lăsau jumătate de an era vicepresedintele UEFA„, a încheiat Dragomir.