Laude pentru Alexandru Maxim după debutul la Beșiktaș: „Muncește mult. E bun, are calitate”

Mijlocașul român Alexandru Maxim a debutat duminică la echipa turcă Beșiktaș, în victoria cu 2-1 de pe teren propriu în fața lui Ankaragucu.

Alexandru Maxim „muncește mult. E bun, are calitate”, a spus antrenorul lui Beșiktaș

Tricolorul a fost trimis în teren de antrenorul Senol Gunes în minutul 84, în locul lui Nathan Redmond. Chiar dacă a jucat puțin, Maxim a apucat să-l impresioneze pe tehnician.

„Când am vrut să păstrăm mai mult mingea, am jucat cu Maxim. În faza ofensivă, muncește mult. E bun, are calitate. Cred că ne va sprijini mult”, a declarat Güneş la conferință.

Antrenorul își manifestase încrederea în jucătorul român și înaintea partidei. „Mă aștept ca Maxim să ne ajute, de aceea l-am luat. Totuși, să nu uităm, psihic, a trecut printr-o perioadă dificilă”, spunea el în dimineața partidei.

Sud-estul Turciei, mai ales zonele Hatay și Gaziantep, au fost zguduite de două cutremure în urmă cu exact o lună. Numărul morților este imens, aproape 52.000, iar cel al victimelor depășește 120.000.

Alexandru Maxim primise învoire de 24 de ore din partea clubului și era într-o mică vacanță în Germania. Ulterior, echipa la care juca, Antalyaspor, s-a retras din campionat. Ca urmare, el a semnat, pe 17 februarie, cu Beșiktaș, care l-a împrumutat până la finele sezonului.