Laurențiu Reghecampf a precizat motivul care a dus la plecarea sa de la CSU Craiova: „De aceea a fost cel mai bine să ne despărțim!”

Laurențiu Reghecampf a pregătit CSU Craiova între iulie 2021 – iunie 2022. Tehnicianul a ratat câștigarea campionatului, dar și a Cupei României, fiind demis ulterior.

Se pare că Reghe nu s-a ferit să vorbească despre plecarea sa de la echipa lui Mihai Rotaru. Iată ce a declarat tehnicianul despre patronul oltenilor.

„Poate nu-l cunoașteți foarte bine pe Mihai Rotaru!”

”La ceea ce mi s-a oferit și la ceea ce am avut în perioada în care am fost acolo, cred că am făcut rezultate foarte bune. Am avut și foarte mulți jucători accidentați. Nu s-au adus jucători în perioada de iarnă când trebuia să se aducă, mai ales că se accidentase și Houri în ultima zi de cantonament. Așa s-a întâmplat, nu mai contează.

Am în continuare o relație foarte bună cu Mihai Rotaru, dar în momentul când ai un subiect de discutat și nu ești pe aceeași lungime de undă, am încercat să nu ajungem la alte discuții care nu își au rostul. De aceea a fost cel mai bine să ne despărțim.

Este făcută o imagine foarte proasă a jucătorilor. În ultimii treni s-au schimbat foarte mulți antrenori, dar jucătorii au rămas. Vă spun cu mâna pe inimă că jucătorii n-au nicio implicare în schimbarea unul antrenor. Poate nu-l cunoașteți foarte bine pe Mihai Rotaru.

Nu cred că vreodată ar întreba el vreun jucător dacă să schimbe vreun antrenor. Sau să meargă vreun jucător la patron și să spună că antrenorul nu e bun. Lucrul ăsta cred că s-a făcut din cauza zvonurilor care sunt pe lângă echipă. Eu am fost în interior și vă spun că jucătorii nu au nicio implicare în schimbarea antrenorului.

Niciodată nu m-a dat pe mine Mihai Rotaru afară. Au fost alte motive pe care nu are rost să le mai discut. E ceva de domeniul trecutului. Prietenia mea cu Mihai nu are nicio legătură cu ce a apărut. Eu cu Mihai am hotărât să închidem contractul, dar Mihai nu a vrut niciodată ca eu să plec de la Craiova”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru Prosport.

Laurențiu Reghecampf a bifat 45 de meciuri pe banca Craiovei, înregistrând 26 de victorii, 7 remize și 12 înfrângeri. A avut o medie 1.89 puncte per meci.