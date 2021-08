Laurenţiu Reghecampf a vorbit despre revenirea lui Alex Mitriţă în Bănie: ,,Ştiţi ce înseamnă el pentru Craiova”

Alexandru Mitriţă, internaţional român în vârstă de 26 de ani, are șanse destul de mari să revină la CSU Craiova!

Alexandru Mitriță este legitimat în acest moment la formația arabă, Al Ahli. Cu toate acestea, românul este gata să nu mai continue în zona Golfului și din sezonul următor. Mitriță este împrumutat de la New York City, însă pare că își dorește să schimbe din nou echipa în această vară.

Potrivit informațiilor Pro Sport, românul este tentat să revină în Bănie, iar Mihai Rotaru, care este și nașul jucătorului, le-ar fi propus deja americanilor 500.000 de euro pentru a-l lăsa pe jucător la Craiova. Un alt motiv pentru care Mitriță ar fi încântat să se întoarcă pe Ion Oblemenco este reprezentat de Laurențiu Reghecampf, antrenor cu care acesta a colaborat sezonul trecut în Arabia.

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul lui CS U Craiova, a vorbit despre posibilitatea de a-l antrena din nou pe Alex Mitriţă. Acesta spune că va vorbi mai multe despre această mutare în momentul în care se va realiza.

,,Trebuie să îmi cer scuze, dar nu vreau să comentez pentru că încă nu s-a realizat. O să discutăm despre Mitriță în momentul în care va semna cu Craiova. El în momentul de față se află sub contract și nu pot să vorbesc despre un jucător aflat sub contract. Voi știți foarte bine ce înseamnă el pentru Craiova.”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, în cadrul unei conferinţe de presă.

Singurul impediment din momentul de față este salariul lui Mitriţă, care încasează nu mai puțin de un milion de dolari pe an de la FC New York. Oltenii sunt dispuși să suporte însă timp de un an doar o treime din această sumă.

Mijlocașul a mai evoluat pentru „juveți” în perioada iulie 2017 – februarie 2019, fiind unul dintre cei mai apreciați jucători de pe „Ion Oblemenco”. Alexandru Mitriță evoluează pentru formația New York City din februarie 2019, atunci când a fost transferat contra sumei de 8.000.000 de euro de la CSU Craiova.

7.000.000 de euro este cota de transfer a românului, conform Transfermarkt.com. 26 de meciuri, patru goluri și cinci pase decisive reprezintă bilanțul lui Mitriță în ultimul sezon pentru Al Ahli.