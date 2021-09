Laurenţiu Reghecampf i-a reprimit în lot pe Mateiu şi Bălaşa: ,,Pe mine mă interesează atitudinea și comportamentul lor”

CS U Craiova s-a calificat în optimile de finaşă ale Cupei României, după ce a trecut mai departe de CFR Cluj, scor 1-0, pe ,,Ion Oblemenco”.

Pentru acest joc, Alexandru Mateiu şi Mihai Bălaşa au fost excluşi din lot de Laurenţiu Reghecampf, fiind, probabil, deranjat de atitudinea lor. Acum, tehnicianul ,,alb-albaştrilor” a lămurit cum au stat lucrurile.

Acesta i-a reprimit în lot pe cei doi fotbalişti şi a avut o discuţie serioasă cu ei despre ce aşteptări are din partea lor.

,,Nu a fost niciun scandal, nu a fost nicio problemă între noi. Eu iau aceste măsuri când văd că anumiți jucători nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. În general iau anumite măsuri cu jucătorii de la care am pretenții. Bălașa și Mateiu sunt doi jucători importanți pentru mine, doi jucători care trebuie să ajute această echipă să câștige titlul. Pe mine mă interesează atitudinea și comportamentul lor, ei trebuie să fie lideri, să-i împingă pe cei tineri de la spate.

Am avut o discuție serioasă cu ei, le-am atras atenția că nu este ok, noi am mers la Cluj ca să câștigăm, nu ca să facem prezența. A avut loc un eveniment și a trebuit să le atrag atenția. Nu i-am dat afară, eu nu dau jucători afară, doar i-am trimis la echipa a doua. Ulterior am avut o discuție cu ei și mi-am dat seama că au înțeles ce le-am transmis.

Nu m-am certat niciodată cu niciun jucător, pe Bălașa îl cunosc de când avea câțiva anișori. Tatăl lui mi-a fost coleg de cameră.”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, pentru Digisport.