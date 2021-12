Laurențiu Reghecampf, în pericol la Craiova? Marcel Popescu anunță: „Sunt nemulțumiri”

Antrenorul în vârstă de 46 de ani are parte de un mandat agitat pe banca oltenilor, astfel că cele șase meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 au creat tensiune la clubul din Bănie!

Laurențiu Reghecampf a venit ca un adevărat salvator la CSU Craiova, după experiența nereușită cu grecul Marinos Ouzounidis, iar patronul Mihai Rotaru visa deja la titlul de campion. În ciuda parcursului foarte bun din prima parte a campionatului, Reghe nu reușește acum să rupă blestemul meciurilor fără succes, iar remiza de aseară a adâncit și mai mult criza la echipă.

Marcel Popescu, oficialul clubului, a ținut să ofere o nouă reacție, după ce ieri a răspuns tăios în momentul în care a fost întrebat despre cine este vinovat pentru această situație. Acum, Popescu a recunoscut că există nemulțumiri din partea conducerii, însă, cu toate acestea, consideră că la echipele mari întotdeauna se va trece peste astfel de momente, mai puțin bune.

„Sunt nemulțumiri, dar o rezolvăm. Am încredere, evident. Există o teorie care stă mereu în picioare și a confirmat-o timpul. Cluburile puternice trec peste seisme mai mari sau mai mici. Pentru că este extrem de puternic și nu poate fi destabilizat de o replică, de un cutremur mai mic sau mai mare. Politica noastră a fost alta, nu să decorăm casa și să arate spectaculos. Nu, am construit casa, după ce am construit clubul, construim și echipa”, a declarat Marcel Popescu, potrivit ProSport.