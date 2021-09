Laurenţiu Reghecampf, la pământ după înfrângerea din Gruia: „Am jucat foarte slab. Trebuie să ne trezim”

CFR Cluj a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe CS U Craiova, în etapa a 9 a Ligii I. Unicul gol al meciului a fost marcat de Andrei Burcă, în minutul 20.

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul echipei oltene, s-a arătat dezamăgit de prestaţia echipei sale.

”Am jucat foarte slab. Am avut anumite ocazii, dar în mare nu mi-a plăcut. Am discutat cu jucătorii, dar vom analiza zilele următoare. Trebuie să ne trezim. Este o diferenţă mare faţă de meciul trecut, acolo am avut atitudine.

Azi s-a jucat slab. Nu marcăm.. avem multe ocazii şi nu marcăm. Din punctul meu de vedere echipa nu s-a ridicat la nivelul la care trebuia.

S-a tras foarte mult de timp şi trebuia să se ia atitudine. Aştept mai mult de la toată echipa, nu pot să vă dau un nume. Doresc să văd o echipă care vrea să câştige campionatul.

Avem un lot foarte număros, vom vedea ce facem la următorul meci”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, după meci.

Cele două formaţii se vor întâlni şi joi, de data aceasta la Craiova, în 16-imile Cupei României.

În urma acestei victorii, CFR Cluj a acumulat 24 de puncte și conduce în clasamentul Ligii I. CS U Craiova e pe 9, cu 13 puncte.