Legendă a Rapidului lăsată pe din afară: „Nu m-au uitat, m-au aruncat!” – Soția, tună și fulgeră: „Am sunat să vină la inaugurare, nu mai știau că trăiește, credeau că e o glumă”

Gheorghe Dungu, portar în anii ’50-’60, spune că cei din Giulești „nu mai știau de mine fiindcă nu le-am mai dat ocazia. Poate am greșit și eu, dar nu-mi plăcea să mă bag în față”, a declarat pentru Gazeta Sporturilor.

Am început ca atacant. Mă antrenam pe ascuns, tata a aflat târziu, de la vecini. Pe la 15-16 ani, la un meci între Nitramonia, unde jucam, și Metrom Brașov, ni s-a accidentat portarul și am intrat eu în poartă. Am și apărat un penalty, mi-a plăcut, iar antrenorul mi-a zis: «Gata, portar rămâi!»”.