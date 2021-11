Leo Grozavu, pus la zid de oficialii lui Sepsi: ,,L-a forţat să plece la FCSB! Cristea venea la noi”

Leo Grozavu a plecat de la Sepsi Sfântu Gheorghe la finalul lunii septembrie, iar în locul său a fost numit Cristiano Bergodi, tehnician italian cu experienţă în Liga 1.

După ce a făcut o serie de declaraţii în urma plecării de la Sepsi, oficialii clubului covăsnean au reacţionat. Matyas Endre, scouter, susţine că Leo Grozavu a fost consultat pentru orice transfer al echipei, iar conducerea l-a susţinjt mereu. Mai mult, acesta spune că tehnicianul i-a obligat pe Dumiter şi Ninaj să se transfere la FCSB. În locul ultimului, la Sepsi ar fi urmat să ajungă Iulian Cristea.

,,Ți se pare normal ca un antrenor să forțeze un jucător să plece? Da, băiatul ăsta (n.r – Andrei Dumiter) a fost forțat să plece, pentru că el nu dorea. OK, la fel a vrut să facă și cu Ninaj. Să-l trimită la echipa a doua dacă nu acceptă să meargă la FCSB.

Era vorba despre un schimb, Ninaj mergea la FCSB, iar Cristea venea la noi, plus o sumă de bani. Însă noi am crezut că nu este un transfer care să ne avantajeze. Și l-am convins pe Leo să nu-l dea la o parte. Dar cu Lorand Fulop ce a avut? A venit băiatul la noi și ne-a zis că vrea să plece, că nu mai rezistă cu Grozavu. La fel a fost și cu Ronaldo Deaconu, care acum vezi ce evoluții are.

Patronul e foarte supărat pe Leo. Repet, încă îți iei banii de aici, ești plătit de acest club, de ce faci aceste lucruri? Plus că multe dintre lucrurile spuse sunt de fapt minciuni ordinare sau interpretări așa cum a dorit dânsul. Acest club, cu atâția nepricepuți în el, a fost anul trecut pe locul 2 incluzând strict meciurile din play-off. Am terminat între primele echipe din Liga 1. OK, și cu ajutorul important al lui Grozavu, dar până la urmă contează și treaba noastră, a celor din jur. Cred că-i mai bine să terminăm aceste discuții, care până acum n-au avut loc în jurul acestui club. Mereu am vrut să arătăm altfel, ca un club diferit de cele din Liga 1, să stăm departe de scandaluri inutile.”, a declarat Matyas Endre, pentru GSP.