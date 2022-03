Lewis Hmailton terminat pe podium în Marele Premiu inaugural din 2022, Lewis Hamilton a dezamăgit în Arabia Saudită. A fost doar al zecelea, câștigând doar șase poziții față de locul ocupat pe grila de start.

Britanicul are un start de sezon slab, fiind departe de forma arătată în stagiunea precedentă, atunci când a pierdut titlul în ultimul Grand Prix în fața lui Max Verstappen. De șapte ori campion mondial, Hmailton a vorbit după cursa din Arabia Saudită, a doua din Circuitul Mondial, despre problemele avute de Mercedes.

În aceste condiții, Hamilton a vorbit despre problemele pe care le are Mercedes în acest sezon al Formulei 1.

