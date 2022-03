VIDEO | Final pasionant în Formula 1! Verstappen se impune în Arabia Saudită în duelul cu piloții de la Ferrari

Olandezul a câștigat etapa a doua a sezonului, desfășurată pe circuitul de la Jeddah după ce le-a luat fața primilor doi clasați din urmă cu o săptămână, Charles Leclerc și Carlos Sainz.

Plecat din pole position, mexicanul Perez și-a păstrat poziția până în turul al 16-lea. Atunci pilotul de la Red Bull a intrat la boxe și a fost depășit de cei din spatele său care au profitat și de un accident petrecut pe pistă ce a necesitat intervenția Safetycarului. Leclerc a preluat conducerea cursei pe care a cedat-o cu doar trei tururi înainte de final în dauna campionului mondial en-titre care l-a depășit la capătul câtorva atacuri succesive.

The points scorers in our second race of 2022 👀#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/HNYOi09t76 — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Verstappen acumulează abia primele puncte ale sezonului după ce în Bahrain a abandonat. El este al treilea în clasamentul general, în spatele celor doi componenți ai echipei Ferrari, Leclerc și Sainz aflați pe primele două locuri în această ordine cu 45, respectiv 33 de puncte. După ce a terminat pe podium în Marele Premiu inaugural din 2022, Lewis Hamilton a dezamăgit în Arabia Saudită. A fost doar al zecelea, câștigând doar șase poziții față de locul ocupat pe grila de start. Celălalt pilot de la Mercedes, George Russell, a terminat al cincilea la Jeddah. La startul cursei nu s-a mai prezentat și Mick Schumacher, pilotul celor de la Haas suferind un accident violent în sesiunea de calificări de ieri, care l-a împiedicat să concureze în Orientul Apropiat. Neamțul și-a anunțat însă revenirea în următorul Grand Prix, cel din Australia, de pe 10 aprilie.

„Sigur că sunt pregătit sau mai bine spus aș fi pregătit să fiu pe circuit. Este vorba despre piesele mașinii. Trebuie să reparăm mașina și apoi vom fi cu siguranță pregătiți să ne întrecem la Melbourne. Știam că este a doua cursă. Piesele de schimb sunt dificil de găsit în această perioadă. M-am gândit că va fi dificil să concurez azi, dar, fără nicio îndoială, am sperat că voi fi pe circuit.

Am fost 100% în regulă după accident. Au fost doar frustrarea și supărarea cauzate de acest accident. M-am gândit la ce s-a întâmplat și ce aș fi putut să fac mai bine. Am fost reținut în mișcări pentru că am vrut să mă asigur că sunt bine înainte de a începe să mă agit. Medicii s-au asigurat că nu am nimic”, a precizat neamțul pentru Daily Mail, după incidentul nefericit de sâmbătă.