Liderii DDB, acuzați de netransparență financiară: „Ce se întâmplă cu banii mei? De ce se feresc?”

Dragoș Adrian Sterpu (52 ani), președintele DDB Spania, a făcut o serie de acuzații la adresa liderilor din Asociația Peluza Cătălin Hîldan- societatea care administrează fondurile strânse prin programul Doar Dinamo București.

Aceștia sunt acuzați de lipsa transparenței financiare.

„Din ce am realizat, ei au mai multe nemulțumiri la adresa mea, astfel că, în cadrul DDB, am devenit un fel de persona non grata. Totul pentru că am pus unele întrebări.

M-am întrebat și am întrebat, după ce am văzut datele publice pe care le-am găsit pe internet, publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, ce înseamnă, în cadrul Asociației Peluza Cătălin Hîldan, care știți că gestionează banii strânși prin program DDB, 20% cheltuieli și 70 % profit.

Tot ce ne-a fost nouă prezentat este un bilanț al clubului. Nu mă interesează! Pe mine mă interesează Asociația Peluza Cătălin Hîldan, care gestionează banii strânși prin program DDB, ai mei, ai celor peste 200 de oameni înscriși în DDB Spania. Eu sunt și membru socios la Real Madrid și acolo pot verifica, la orice oră, fiecare cent.

O să vorbesc cu cei din consiliul director DDB Spania, noi o să avem, cât mai curând, alegeri, așa e normal și statutar, că și aici avem o problemă când vine vorba de alegerile din DDB. Îmi aduc aminte ce s-a spus la început, la inaugurare… vorbe, absolut nimic, văd că nu s-au făcut niciun fel de alegeri în ultimii ani.

Din cauza asta, că am pus întrebări. Așa e, sunt atacat, sunt pus la colț, domnul Anghel (n.r. Alexandru Anghel) a zis că mă dă în judecată, însă eu am întrebat atât: ce se întâmplă cu banii mei și ce înseamnă asta, 20% chletuieli, 70% profit? De ce nu mi-a răspuns nimeni? De ce se feresc?

Luna trecută am venit în România, am fixat întâlniri cu liderii DDB, au zis că mă așteaptă și, după ce am ajuns, nu au mai răspuns. De ce? Ce aveți cu mine? E omenesc și normal să mă interesez, să cer și să văd o minimă transparență care, din păcate, nu există„, a declarat Dragoș Adrian Sterpu, potrivit PlaySport.ro.

Acesta spune că a încercat, în mai multe rânduri, să preia acțiunile de la Pablo Cortacero, însă spaniolul nu a vrut să le cedeze chiar dacă i s-a făcut chiar și o propunere concretă.

„Vă spun foarte serios că eu, aflându-mă aici, în Spania, am încercat de mai multe ori să iau acțiunile de la Cortacero. I-am făcut oferte și nu am reușit, chiar mă gândeam, la un moment dat, ce fac dacă află nevastă-mea? Că eu nu sunt bogat, eram speriat că nu am bani. Dar dădeam tot ce am, găseam o modalitate! Habar nu am cum a reușit Șerdean să semneze această înțelegere cu el, am avut și eu nenumărate meciuri cu Șerdean”, a mai spus Dragoș Adrian Sterpu, potricit sursei citate.

