UPDATE 14:47: Fanii ultrași ai Angliei au invadat deja străzile orașului Londra, în așteptarea marii finale de pe Wembley. Nici suporterii din Il Calcio nu s-au lăsat mai prejos.

UPDATE 12:05: Aflat în cârje, Spinazzola va fi și el alături de colegii săi din naționala Italiei pe Wembley. Fundașul care a fost operat la piciorul stâng în urma duelului cu Belgia din sferturi a făcut și el deplasarea la Londra cu avionul echipei pregătite de Roberto Mancini la Londra.

UPDATE 11:50: Absență de marcă și în tabăra lui Southgate. Conform italienilor de la Gazzetta Dello Sport, Phil Foden nu va putea fi recuperat la timp, după ce a încasat o lovitură la picior în timpul antrenamentului de vineri și va rata finala. Din lotul lui Mancini, indisponibil va fi Leonardo Spinazzola, care s-a accidentat grav în sfertul cu Belgia și va sta pe bară până spre sfârșitul anului.

Partida le va pune față în față pe singurele echipe naționale care nu au pierdut vreun meci până acum la turneul final, iar fiecare vine cu atuurile sale.

”Squadra Azzura” a cucerit Campionatul European în 1968 și mai are două finale pierdute (2000 și 2012). De asemenea, vine după 33 de meciuri consecutive fără înfângere, record absolut.

De partea cealaltă, selecționata ”Three Lions” se află în premieră într-o finală de turneu final al Campionatului European, însă are avantajul terenului propriu. Meciul se va juca pe legendarul Wembley, templul fotbalului englez, acolo unde naționala lui Gareth Southgate nu a pierdut niciun meci în istorie la un turneu final.

Ultimul act va fi arbitrat de Bjorn Kuipers, primul central olandez într-o finală de la Euro. Acesta va fi ajutat la cele două linii de conaţionalii săi Sander van Roekel şi Erwin Zeinstra.

