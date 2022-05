Liverpool își află, diseară, adversara din finala Ligii Campionilor! Real Madrid sau Manchester City?

Echipa spaniolă de fotbal Real Madrid și cea engleză Manchester City se întâlnesc diseară, de la ora 22:00 a României, în returul semifinalelor Ligii Campionilor. „Cetățenii” s-au impus în tur cu 4-3, iar învingătoarea va întâlni Liverpool în ultimul act.

Real Madrid și Manchester City se luptă pentru al doilea loc în finala Ligii Campionilor

Liverpool este prima finalistă a Ligii Campionilor, după ce a eliminat Villarreal cu victorii în ambele manșe (2-0 pe teren propriu și 3-2 în deplasare). Ea va juca pe 28 mai, pa Paris, pe Parc des Princes, cu Real Madrid sau Manchester City.

În manșa tur, „cetățenii” s-au impus cu 4-3, dar pentru Real Madrid nu este o problemă să întoarcă un deficit de un gol. A făcut-o în optimile de finală cu PSG.

În plus, în sferturi, cu Chelsea, echipa engleză dusese scorul general la 4-3. Londonezii au pierdut turul cu 1-3, pe teren propriu, iar în manșa a doua, care a avut loc pe Santiago Bernabeu, conduceau cu 3-0 în minutul 75.

Real Madrid trebuie să câştige cu inima, a declarat Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, are încredere că „albii” vor fi cei care se vor califica în ultimul act. „Jucătorii sunt foarte motivaţi şi concentraţi. Vom avea o provocare, o şansă de a ajunge în finala Ligii Campionilor.

Este o atmosferă extraordinară în vestiar. Suntem conştienţi de dificultatea meciului, dar este un dezavantaj mic după meciul tur, putem să rezolvăm situaţia. Se înfruntă două echipe cu calităţi diferite.

Personalitatea este un aspect important, pentru că îţi pune în evidenţă toate calităţile. Trebuie să câştigăm din toate punctele de vedere, cu inima, cu efortul colectiv”, a declarat tehnicianul italian.

Real Madrid are probleme în defensivă

Ancelotti știe că echipa lui are probleme în linia defensivă, dar nu își face probleme. „Este adevărat, avem probleme în apărare. Dar ne apărăm sus, dacă am coborî linia defensivă, nu ar fi atât de multe şuturi pe poarta noastră.

Uneori trebuie să-ţi asumi riscuri, pentru că aşa poţi înscrie mai mult, aşa cum am făcut-o. Revenirea lui Casemiro ne va întări din punct de vedere defensiv. Trebuie să fim mai compacţi, să ne mişcăm mai bine pe faza defensivă.

E un aspect la care am lucrat şi cred că se va vedea o îmbunătăţire. Manchester City are un avantaj, dar după ce am câştigat La Liga şi având în vedere că jucăm pe Bernabeu, cred că putem să reuşim”, a spus Ancelotti.

Real Madrid a fost sancționată cu 95 de faulturi în 5 meciuri

Carlo Ancelotti consideră că tactica din prima manșă cu Manchester City a fost bună. „Cred că abordarea din prima manșă a fost cea corectă. Trebuie doar să aducem mai multă calitate și să le punem sub presiune. Trebuie să facem un joc foarte minuțios”, a spus el.

Conform statisticilor UEFA, Real a fost sancționată cu 95 de lovituri libere în ultimele cinci meciuri din Liga Campionilor împotriva lui City, Chelsea și Paris Saint-Germain.

În meciul de acasă împotriva lui Chelsea au primit 28. „Poate că dacă am folosi o apărare mai avansată nu am mai primi toate acele lovituri libere. Dar uneori trebuie să riști ceva și noi am făcut-o.

În acele meciuri am și marcat și o mulțime de goluri: trei împotriva lui PSG, cinci împotriva lui Chelsea, trei împotriva lui Manchester City. Uneori trebuie să-ți asumi riscuri și avem calitatea să facem asta”, a încheiat italianul.

De partea cealaltă, Pep Guardiola a fost mai limitat în declarații. „Sunt sigur că trebuie să jucăm chiar mai bine decât în meciul tur pentru a ne califica, dar sper să ne calificăm chiar dacă jucăm mai prost. Fotbalul e imprevizibil”, a transmis tehnicianul spaniol.