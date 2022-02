Liverpool, victorie cu Inter. Cum s-a descurcat Salzburg, în meciul cu Bayern Munchen

Liverpool a învins-o, miercuri, pe Inter Milano, în deplasare, cu scorul de 2-0, în prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Firmino a deschis scorul, în minutul 75. Salah a dublat avantajul ehipei engleze, cu șapte minute înainte de final.

Au evoluat echipele:

Inter Milano: Handanovic – Skriniar, De Vrij (Ranocchia ’88), Bastoni (Di Marco ’90+1) – Dumfries (Darmian ’88), Vidal (Gagliardini ’89), Brozovici, Calhanoglu, Perisici – Dzeko, Martinez (Sanchez ’70). Antrenor: Simone Inzaghi

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Elliott (Keita ’60), Fabinho (Henderson ’59), Thiago (Milner ’86) – Salah, Jota (Firmino ’46), Mané (Diaz ’59). Antrenor: Jurgen Klopp

🇪🇬👑 Mohamed Salah has now scored in 8 away games in a row for Liverpool in the Champions League! #UCL pic.twitter.com/2ASbnz0KxM

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2022