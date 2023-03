Liviu Antal crede că Elias Charalambous nu va avea probleme cu Gigi Becali: „Sunt pe același calapod, sunt oameni religioși!”

Elias Charalambous, fostul fotbalist cipriot, este noul antrenor cu licență PRO de la FCSB.

Liviu Antal, cel care evoluează la CS Mioveni, a vorbit despre noul tehnician al bucureștenilor. Iată ce a spus despre fostul său coleg de la FC Vaslui.

„Sunt pe același calapod, sunt oameni religioși!”

„Am rămas în relații ok cu el. Am fost cu el în perioada în care am activat la FC Vaslui. Am păstrat legătura, dar nu ne sunăm zilnic. Nu m-a întrebat de Steaua (n.r. FCSB). Am vorbit cu el, l-am felicitat, dar nu am vorbit despre venirea lui la Steaua.

Nu (n.r. nu i-a dat niciun sfat), ce sfat să-i dau? O să și le ia el singur de acolo. Bănuiesc că și-a luat unele informații. Acuma, va vedea cum va gestiona situația.

E clar că este o situație aparte la Steaua, în sensul că pe nea’ Gigi îl știm prea bine. Dar eu am mai spus-o, sunt pe același calapod, sunt oameni religioși. Și Pinti poate să-l ajute foarte mult. Știe situația de la Steaua și, cu siguranță, îi va da unele sfaturi.

Probabil că își va impune metodele și tactica lui. Nu l-am prins ca antrenor, deci nu pot să-mi dau cu părerea. Știu că e un băiat serios. Și ca jucător a fost foarte apreciat în Cipru, a avut selecții multe la națională. A jucat la echipe bune. Îi place seriozitatea. E un tip care se implică. (n.r. faptul că e religios, îl va ajuta în relația cu Gigi Becali?) Rău sigur nu îi va face”, a declarat Liviu Antal, pentru AS.ro.