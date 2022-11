Liviu Ciobotariu a vorbit despre interesul celor de la FCSB: „Tot ceea ce s-a scris şi s-a discutat în media este real!”

Liviu Ciobotariu a fost unul dintre numele pronunțate de Gigi Becali pentru postul de antrenor vacant la FCSB. Reacția tehnicianului de la FC Voluntari nu a întâziat să apară.

Mai exact, Ciobotariu a confirmat discuțiile cu patronul bucureștenilor. Iată ce a spus despre o posibilă colaborare.

„Cei de la FCSB m-au dorit şi vreau să le mulţumesc!”

„V-aş ruga să nu insistaţi pe acest subiect. Tot ceea ce s-a scris şi s-a discutat în media este real. Cei de la FCSB m-au dorit şi vreau să le mulţumesc celor care m-au propus şi domnului Gigi Becali care s-a gândit la mine. Faptul că am avut rezultate bune aici, înseamnă că am fost apreciat pentru tot ce am făcut aici şi în cariera mea.

Nu vreau să discut mai multe despre acest subiect. Motivele nu am să vi le spun, pentru că nu pot să vă spun gândurile mele şi nu este normal să spun ce am vorbit cu ei. A fost o decizie a mea pe care am luat-o. Dacă sunt aici îmbrăcat cu tricoul lui FC Voluntari, înseamnă că am decis să rămân aici”, a spus Liviu Ciobotariu, potrivit Antena Sport.