Liviu Ciobotariu admite că FC Voluntari a avut noroc cu FC Argeș: „Suntem, practic, la răscruce”

FC Voluntari a remizat, 0-0, în deplasare, cu FC Argeș, în primul meci al Etapei a 14-a din Superligă.

„Am vorbit cu jucătorii, suntem la răscruce”, a dezvăluit Liviu Ciobotariu

Gazdele au ratat o lovitură de la 11 metri, prin Arnold Garita, în minutul 38, fapt care l-a făcut după meci pe antrenorul ilfovenilor, Liviu Ciobotariu, să recunoască faptul că echipa lui a avut noroc.

„Ne-am creat multe situații de gol. Este adevărat că puteam pierde acest joc. Am avut șansă când Garita a ratat penalty, iar Droppa a scos o minge de pe linia porții. Îmbucurător este faptul că arătăm bine, jucăm bine, suntem o echipă care punem probleme.

Astăzi ne-a lipsit doar golul. În rest, am controlat jocul, am pasat, am încercat să desfacem organizarea foarte bună a celor de la FC Argeș.

Am spus că Garita este un atacant periculos, ne-a pus în dificultate de câteva ori. Sunt mulțumit de jocul pe care l-am făcut, dar nu și de rezultat. Puteam să câștigăm. În prima repriză am avut patru situații bune. Și ei au avut bara lui Garita și penalty, putea să fie 4-2 la pauză, dar ăsta este fotbalul.

Este un punct câștigat în deplasare și încercăm să câștigăm meciul următor. Am vorbit cu jucătorii, suntem practic la răscruce. Le-am zis că suntem pe locul opt în clasament, la două puncte de Craiova, dar suntem și la două puncte și de locul de baraj. Era ideal să câștigăm. Jocul mi-a dat speranțe că putem mult mai mult”, a declarat Ciobotariu.