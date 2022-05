Liviu Ciobotariu, cu gândul la FCSB mai mult decât la finala Cupei României: „Anticipez că va fi foarte multă lume pe stadion la meciul cu FCSB!”

FC Voluntari a trecut în această seară cu 1-0 (3-0 la general) de FC Argeș, în returul semifinalelor Cupei României. Ilfovenii au obținut astfel calificarea în Cupa României, unde își așteaptă adversara din meciul Craiova-Sepsi.

Liviu Ciobotariu a comentat prestația elevilor săi din partida cu Argeș, dar gândul său se îndreaptă mai mult către partida din campionat cu FCSB decât la finala Cupei.

„Ne așteptăm să vină lume multă și vrem să facem un joc bun!”

„A fost o misiune îndeplinită astăzi, pentru că am venit să ne calificăm. Ne-am apărat foarte bine. Adversarul și-a creat câteva ocazii de a marca, în rest am făcut un joc bun. Îmi felicit jucătorii, au muncit, au alergat, au crezut în această calificare. Ne-am dorit mult să ajungem aici și iată că am reușit această performanță. Își fac foarte bine treaba. Mihai Popa e un portar de mare perspectivă și este specialist la penalty. E un portar foarte bun, de mare viitor. Cosmin Achim e un jucător cu experiență și un foarte bun executant de penalty. Mă bucur pentru ei că au făcut un joc bun.

Deocamdată, trebuie să ne pregătim pentru următorul joc cu FCSB. Vreau să arătăm bine, îmi doresc lucrul ăsta, să facem un joc. După, ne vom concentra și pentru finala Cupei. Anticipez că va fi foarte multă lume pe stadion la meciul cu FCSB. Ne așteptăm să vină lume multă și vrem să facem un joc bun”, a declarat Liviu Ciobotariu, după victoria cu FC Argeș.

Ilfovenii vor juca, sâmbătă, pe teren propriu, în compania FCSB-ului. Voluntari ocupă locul 4 din play-off, cu 31 de puncte, în timp ce FCSB este pe 2, cu 52 de puncte, la doar 2 puncte de liderul CFR.