Liviu Ciobotariu ezită să-și prelungească înțelegerea cu FC Voluntari: „Să terminăm campionatul și vom vedea”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, vrea să joace barajul pentru Conference League, dar nu știe dacă-și va prelungi contractul.

„Vrem să jucăm barajul de Conference League”, a transmis Liviu Ciobotariu

FC Voluntari a învins cu 1-0, pe teren propriu, retrogradata CS Mioveni și se află pe locul 3 în play-out, cu 30p, la unul singur de FC U Craiova 1948 și Petrolul, care în această etapă vor juca în deplasare cu FC Hermannstadt (pe 8 mai) și Chindia (azi, de la 20:30).

În condițiile în care formația ploieșteană nu a primit licența UEFA pentru sezonul următor, echipa de pe locul 3 dispută barajul pentru Conference League. Iar aceasta este șinta lui Ciobotariu.

„Am mai trăit jocuri de asemenea manieră, cu o echipă care nu mai are nimic de pierdut. Îmi felicit jucătorii pentru rezultat.

Aveam nevoie de trei puncte ca să liniștim lucrurile. Am făcut o primă repriză bună, puteam să ne desprindem. Am ratat niște ocazii fantastice. Am ratat cu ușurință. Putea să ne coste.

Adversarul ne-a dominat pe final. Rezultatul a fost primordial, deși mi-aș fi dorit să avem evoluțiile din meciurile trecute. Suntem o echipă greu de învins.

Nu trebuie să ne ascundem, să fim ipocriți. Ne uităm în sus, ne dorim să terminăm în față, să jucăm barajul de Conference League”, a spus el, după meci.

„Să terminăm campionatul și vom vedea”, a spus Liviu Ciobotariu, cu privire la prelungirea contractului

Tehnicianul a anunțat că încă nu și-a prelungit contractul cu FC Voluntari. „Eu sunt o fire pozitivă. Sunt un luptător. Sunt meciuri în care joci bine și pierzi și jocuri în care joci mai puțin bine și câștigi. Primul obiectiv a fost realizat, salvarea de la retrogradare.

Deocamdată, vreau să termin campionatul aici, să fim neînvinși, apoi mă voi pune la masă și voi discuta cu conducerea.

Mă gândesc la acest final de campionat. A fost un final apăsător. Trebuie să mă liniștesc, să vedem. Să terminăm campionatul și apoi vom vedea”, a încheiat Ciobotariu.