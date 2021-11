Liviu Ciobotariu jubilează după victoria cu Dinamo: ,,Arătăm ca o echipă greu de învins”

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a reacţionat la finalul meciului de pe arena ,,Anghel Iordănescu”, cu Dinamo, încheiat cu o victorie, scor 2-1.

Golurile partidei dintre cele două formaţii au fost marcate de către Deian Sorescu, în minutul 5, din pasa lui Gabi Torje, respectiv Vadim Raţă, în minutul 19, din pasa lui Ricardinho, şi Ion Gheorghe, în minutul 65, pentru ilfoveni.

După victoria de pe teren propriu, Liviu Ciobotariu se arată foarte încântat de atitudinea elevilor săi, care au reuşite să întoarcă scorul.

,,Un joc foarte greu, am întâlnit o echipă care ne-a pus multe probleme pe contraatac, aşa am primit şi golul. Sunt bucuros că am câştigat, că am revenit de la 0-1, pentru că am crezut în rezultat. Suntem într-o formă bună, dar jocul a fost foarte greu.

Chiar dacă poziţia lor în clasament nu face cinste clubululi, au jucători şi antrenor foarte bun. Au încercat să se apere organizat, însă noi am avut puterea de a reveni. Am avut posesie superioară. Un joc greu. Arătăm ca o echipă greu de învins.”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul jocului cu Dinamo.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a urcat pe locul 4 al Ligii 1, cu 28 de puncte strânse din 16 meciuri. De cealaltă parte, Dinamo Bucureşti a rămas pe locul 15 în Liga 1, cu 8 puncte adunate din 16 etape disputate.