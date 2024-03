Lorena Balaci a explicat decizia fiului ei: ”Am primit un telefon de la el!”

Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, a semnat cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali.

Atacantul este sub contract cu Universitatea Craiova, dar a fost împrumutat la CS Tunari.

Recent, Lorena Balaci, mama fotbalistului, a vorbit despre ultima mișcare a fiului ei.

Ea susține că a avut de mult timp o relație apropiată cu Giovanni Becali.

”În primul rând Atanas a semnat cu Giovanni (n.r. Becali) înainte să fie Laurențiu Reghecampf antrenor. A fost o chestie foarte personală, eu cu Giovanni mă cunosc de mică, tata avea o prietenie foarte bună cu Giovanni.

Eu am mare încredere, cred că este și va rămâne pentru mult timp cel mai bun impresar din România. Este cel mai bun. Tata avea o relație veche cu Giovanni, încă de pe vremea lui Ceaușescu.

Eu sunt prietenă și cu Florin Manea, dar eu nu m-am dus să bat în ușă la Giovanni. Am primit un telefon de la el, am mers, am avut o discuție prietenească, a fost și Atanas de față și el a decis ca își dorește să meargă pe mâna lui Giovanni.

Și Florin îmi este prieten, dar nu a fost o chestie din partea mea spre un impresar. Giovanni l-a dorit, eu m-am bucurat”, a spus Lorena Balaci, conform sportpesurse.ro.