Lorena Balaci, dezvăluiri despre Eugen Trică: ,,Eu una nu mi-aş fi putut ierta aşa ceva”

Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci şi fosta soţie a lui Eugen Trică, a dezvăluit un episod în care antrenorul de fotbal nu a procedat cum aceasta şi-ar fi dorit.

Mai exact, Lorena Balaci se arată nemulţumită de faptul că în momentul în care fiul celor doi, Atanas Trică, a debutat pentru CS U Craiova în Liga 1, tatăl tânărului fotbalist nu a fost prezent în tribune.

Fiica legendei Craiovei spune că nu l-a înţeles în acel moment pe Eugen Trică şi a fost deranată de gestul antrenorului de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu

,,Nu exclud. De ce nu. Ei vorbesc în mica masură în care au timp. Și unul și celălalt sunt foarte ocupați,. După meciuri îl sună să-l întrebe cum a jucat. Dacă țineți minte în momentul în care el (Eugen Trică) antrena FCU Craiova se ducea foarte liniștit la meciurile fiului său. Nu am înțeles de ce nu a venit la episodul ăla, la debutul lui Adi. Am foarte multe lucruri pe care nu le înțeleg în viață și ăsta este unul dintre ele. Da m-a deranjat. Pe mine când mă deranjează ceva evit să-l întreb pe cel care este în cauză sa–l fac sa sufere. Atunci eu imi înăbuș nemulțumirile mele și-l las pe copil să facă același lucru.

A nu putea nu există. Când vine vorba de copii nu contează, prima zi de școală, de grădiniță…nu există nu se poate. Fiecare își alege anumite lucruri. Eu una nu mi-aș fi putut ierta așa ceva. Da el știe cum si-a manageriat absența.

S-a aflat foarte târziu de divorțul nostru. Noi divorțasem cu mult timp în urmă. Relațiile dintre noi sunt diplomatice și reci. Avem copii mari. Noi avem copii foarte mari, Hristu are 23 de ani, Adi are 17 ani. În afara faptului că am avut nevoie de procură pentru Atanas să plec cu el în străinătate. Dacă sunt situații speciale, da vorbim , dar nu ne întâlnim de sarbatori cum am auzit că este în alte familii. Relațiile sunt diplomatice și reci. Vorbim strict doar când sunt probleme.”, a declarat Lorena Balaci, pentru Playsport.