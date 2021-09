Scandalul de la Craiova se amplifică! Lorena Balaci, replică devastatoare: „Toată lumea știe ce înseamnă o gogoașă”

Continuă schimbul de replici între Lorena, fiica marelui Ilie Balaci, și Andrei Preda, zis Gogoașă, liderul galeriei celor de la FC U Craiova 1948!

Totul a început după ce casa lui Sorin Cârțu a fost vandalizată din nou, iar Lorena Balaci a sărit în apărarea președintelui de la CSU Craiova și a cerut ca vinovații să plătească pentru cele întâmplate. La scurt timp, Andrei Preda i-a răspuns fiicei marelui fotbalist, însă „Gogoașă” a primit o replică dură din partea Lorenei Balaci.

„N-am cum să intru într-o polemică cu un domn care se numește Gogoașă. Eu mă numesc Lorena Balaci. Toată lumea știe ce înseamnă o gogoașă: ceva umflat cu nimic înăuntru. Bine, dacă e poreclă și porecla vine de la ceva.

Eu sunt licențiată în Drept de 21 de ani în cadrul Academiei de Poliție. Puțină lume știe, pentru că n-am profesat. Cred că pot să-mi dau foarte bine cu părerea despre legile penale ale țării. Eu și prima dată am reacționat când au vandalizat gardul lui Sorin. Eu i-am invitat să scrie și pe crucea lui tata de la cimitir. Eu nu pot să tac în fața actelor de vandalism, huliganism. Eu în postarea mea am dat share la o postare a fiicei lui Sorin Cârțu. Eu n-am menționat nicăieri că e vorba despre Peluza Sud. Eu am sancționat aceste acte de violență, de vandalism.

Dacă Gogoașă s-a simțit… cine se scuză se acuză. Eu am făcut apel la poliție, la autoritățile locale să rezolve această situație. I-au scris și pe cofetărie. Pentru mine, din Craiova Maxima, Sorin e foarte apropiat sufletului meu. Când văd scris pe gardul lui Sorin „mori”… Ce o să se rezolve când o să moară și Sorin? Copiii ăștia care au scris au și ei părinți, bunici, au acces la internet. E foarte simplu să dai search pe internet să vezi cine a fost Sorin Cârțu. Dacă tot ne agităm și vorbim despre care e adevărata Craiova, hai să ne căutăm legendele. Ambele echipe trebuie să-și cinstească la fel legendele.

Legat de Trică… întrebați-l pe el de ce m-a lăsat. Ei nu au cu ce să mă atace și singura variantă de a ataca o femeie e să-i zici că a lăsat-o bărbatul. Poate n-a fost chiar așa, poate eu l-am lăsat pe Trică. Și dacă m-a lăsat el care e problema. Sau poate nu m-a lăsat el. A trecut atâta timp de la divorț, iar eu cu Eugen avem o relație civilizație. Dacă n-a apărut la momentul respectiv probabil nu va apărea niciodată. Nu ne-am bălăcărit prin presă.

Preda să vină cu dovada că eu am fost plătită cu un leu de cineva de la Craiova și atunci mă înclin în fața domnului Gogoașă de 10 ori. Mi se pare o mizerie. Dacă eu, Lorena Balaci, am nevoie să fiu plătită de cineva… Să fiu plătită pentru ce? Eu susțin echipa lui Rotaru pentru că joacă acolo copilul meu. Susțin Universitatea Craiova pentru copilul meu, n-am cum să susțin Gaz Metan Mediaș. Eu sunt suporterul copilului meu, în primul rând”, Lorena Balaci, potrivit Pro Sport.