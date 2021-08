După ce și-au betonat defensiva, alb-vișiniii vor să „umble” și la compartimentul ofensiv.

Venirile lui Săpunaru, Dragoș Grigore și Junior Morais au produs efectele scontate având în vedere faptul că nou-promovata nu a primit gol în cele patru etape scurse de la startul seoznului. Iar pe lista de transferuri a conducerii trupei din Frant se află un alt jucător cu experiență. Rapidul și-l dorește pe Claudiu keșeru, fostul atacant de la FCSB acum la Ludogoreț Razgrad. Fotbalistul de 34 de ani nu mai prinde echipa bulgarilor dovadă faptul că nu a fost inclus pe lista UEFA, fapt ce l-ar determina să se despartă de campioana vecinilor de la sud de Dunăre, conform celor de la ziare.com.

Situația în care se află românul este puțin surprinzătoare având în vedere faptul că el este golgheterul alb-verzilor din ultimii ani și și-a trecut în cont șase titluri în tricoul lui Ludogoreț. El are 141 de goluri pentru bulgari în 244 de partide disputate în ultimii 6 ani. Președintele giuleștenilor, Daniel Niculae, a confirmat că Rapidul nu a încheiat campania de mercato

”A fost o perioadă destul de lungă de negocieri, am vobit cu foarte mulți jucători. Cu staff-ul tehnic am ținut legătura tot timpul și am căzut de acord în privința jucătorilor pe care îi vrem. Am reușit să-i semnăm pe mulți dintre cei pe care i-am dorit, dar mai sunt câteva nume. Perioada de transferuri e deschisă până la începutul lunii septembrie”, a mărturisit șeful din Grant în urmă cu ceva timp.