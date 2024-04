Luca Mihai, despre accidentarea suferită: „Vă spun sincer că nu m-aș fi așteptat niciodată!”

Luca Mihai a fost accidentat grav în partida Dinamo-Poli Iași (1-0). Tânărul fotbalist a fost nevoit să meargă de urgență la spital.

Recent, jucătorul trupei moldave a povestit despre recuperarea sa. Iată ce a transmis despre starea de sănătate, precum și despre cum încearcă să depășească această perioadă.

„Vă spun sincer că nu m-aș fi așteptat niciodată!”

„Vă mulțumesc foarte mult. Tatăl meu a fost alături de mine și m-a susținut. Cu siguranță. Vă spun sincer, nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat. Nu îmi aduc aminte nici ce am făcut cu o zi înainte în cantonament în București. Nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat înainte de meci. Cel mai important lucru este că sunt pe picioarele mele acum, că sunt acasă. Domnul doctor mi-a spus că to tul o să fie bine și co să revin pe teren.

(n.r. despre Josue Homawoo) Până la urmă i-a scris mamei mele. Eu l-am iertat. Am trecut peste. În primul și în primul rând trebuie să fim oameni, să avem respect față de ceilalți. E important să fi învățat ceva din asta. Eu am învățat ceva din greșeala lui.

Sunt la București, acasă la mama mea. Stau cu ei și mă bucur de timpul petrecut cu ei. Vă spun sincer că eu pentru pasiunea mea, pentru fotbal și acum aș intra pe teren, să fiu alături de colegii mei pe teren. Le țin pumnii pentru meciul de azi. Am vorbit cu colegii. M-a sunat și domnul președinte, antrenorul. Toată lumea mă susține.

A fost un sprijin imens. Vă spun sincer că nu m-aș fi așteptat niciodată. Vreau să le mulțumesc tuturor care și-au rupt 20 de secunde și mi-au dat mesaj. Orice mesaj pentru mine a contat. Le mulțumesc domnului Stoichiță, Burleanu și Pancu pentru că m-au vizitat. Am plâns împreună, am râs împreună. Domnul Pancu m-a motivat.

Am auzit că mama a fost pe teren, plângea. Nu îmi amintesc nimic de pe teren. Probabil că am vrut să îi arăt degetul că sunt bine. Nu îmi amintesc nimic. Probabil că mi-am dat seama că mama plânge și am vrut să o liniștesc”, a spus Luca Mihai, pentru Digi Sport.