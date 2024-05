Un jucător de la CFR Cluj, mesaj direct către selecționerul Edi Iordănescu: „Aștept să mă cheme!”

CFR Cluj a reușit o victorie importantă duminică seara, învingând Rapid cu scorul de 3-2 (2-1), pe teren propriu, în etapa a opta a play-off-ului Superligii.

La finalul meciului, Bîrligea i-a transmis un mesaj selecționerului naționalei, Edi Iordănescu.

„Era foarte important să avem continuitate, să avem victorii și suntem foarte mulțumiți. Am avut moral odată cu venirea lui Dan Petrescu. Anul ăsta a fost destul de greu, pentru că am avut mai mulți antrenori. Pentru mine n-a fost nimic diferit, deoarece am lucrat și înainte cu Dan Petrescu.

Sunt fericit că mă înțeleg așa bine cu Otele, dar și pentru faptul că am ajutat echipa. Suntem fericiți că sezonul acesta am avut atâtea reușite. Mai sunt două meciuri și vedem după dacă suntem favoriți la locurile europene.

Nu pot să zic eu asta (n.r.-dacă merit la echipa națională), nu pot să vorbesc despre alții. Domnul selecționer ia deciziile și aștept să mă cheme. S-a vorbit mult despre titlu, dar acum vrem să ajungem în Europa, iar apoi o să vedem și ce se întâmplă cu lupta la titlu”, a afirmat Daniel Bîrligea la finalul meciului cu Rapid.