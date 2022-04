„Lucrurile trebuie puse la punct!”. Hagi a luat legătura cu autoritățile. Ce planuri are „Regele” cu echipa Farul Constanța

Pentru Hagi și Farul Constanța, urmează un duel foarte greu cu CSU Craiova. Constănțenii trebuie să preseze un joc solid, deoarece adversarii vin după o perioadă foarte bună.

Gheorghe Hagi a prefațat partida cu oltenii, vineri, în cadrul unei conferințe de presă. Tehnicianul a vorbit despre echipa sa, despre adversari, dar și despre planurile de viitor ale clubului său.

Hagi: „Trebuie să ne autodepăşim!”

„Urmează un meci foarte greu, contra unei echipe în formă, care are încredere. Craiova are jucători de calitate în toate compartimentele şi noi trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Îi respectăm pe adversari, dar ne dorim o victorie acasă şi sperăm să o obţinem. Trebuie să ne autodepăşim, pentru că Universitatea Craiova are un lot foarte bun, un antrenor cu experienţă şi traversează o formă foarte bună”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

„Vrem ca toţi constănţenii, toţi dobrogenii, să fie mândri de această echipă!”

De asemenea, Hagi vrea să asigure fanii echipei sale că Farul Constanța va redeveni o forță a fotbalului românesc, o adevărată mândrie.

„Ne vedem totdeauna cu autorităţile, avem o relaţie foarte bună. Am vorbit despre stadion, despre toate lucrurile care trebuie puse la punct pentru că Farul a fost, este şi trebuie să fie un brand al comunităţii dobrogene. Dobrogea are un brand mare şi vrem să dezvoltăm acest club, să-l facem să arate foarte bine. Vrem ca toţi constănţenii, toţi dobrogenii, să fie mândri de această echipă”, a mai adăugat Hagi.

În cadrul etapei a 5-a din play-off, Farul o va găzdui, sâmbătă, de la ora 20:30, pe ocupanta locului 3, CSU Craiova.