Luis Alberto (Lazio Roma) vrea să îşi rezilieze contractul la finalul sezonului

Mijlocaşul spaniol al echipei Lazio Roma, Luis Alberto, a declarat vineri, după victoria cu 4-1 în faţa Salernitanei, că a cerut rezilierea contractului său, care este valabil până în 2027.

Cariera sa nu se va încheia în Oraşul Etern. Vineri seară, după victoria cu 4-1 a lui Lazio Roma în faţa Salernitanei, Luis Alberto (31 de ani) a declarat pentru postul de televiziune DAZN că va părăsi clubul la finalul sezonului:

„Nu voi mai face parte din proiectul Lazio. Am cerut club. Sunt recunoscător pentru manifestările de afecţiune, relaţia mea cu fanii lui Lazio este excelentă şi sunt mândru de ea. […] Voi continua să muncesc din greu şi să dau tot ce am mai bun pe teren până în ultimul minut al ultimului meci, aşa cum am făcut-o întotdeauna”, a spus el.

Deciizia vine într-un moment în care clubul este încă în cursa pentru un loc european (locul 7, la un punct în spatele Atalantei, care are două meciuri în plus). Solicitarea este cu atât mai neaşteptată cu cât Lazio i-a prelungit contractul numărului 10 în octombrie anul trecut până în 2027.