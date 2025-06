Preşedintele clubului Inter Milano, Giuseppe Marotta, după eşecul din finala Ligii Campionilor: Adversarul ne-a surclasat

Preşedintele clubului Inter Milano, Giuseppe Marotta, a cerut scuze fanilor nerazzurri după înfrângerea cu 5-0 suferită sâmbătă, la Munchen, în finala Ligii Campionilor, în faţa formaţiei PSG.

„A fost o seară proastă”, a comentat managerul pentru Sky Sports. „Adversarul ne-a surclasat, dar asta nu ar trebui să ne invalideze sezonul. Am jucat împotriva unei echipe foarte puternice, ne pare rău pentru performanţă, ne pare rău pentru fanii care au venit până aici, a fost o seară absolut negativă”.

„A fost foarte dificil să ajungem aici în această seară, dar am făcut-o cu mult merit”, a declarat Marotta despre evoluţia echipei sale, care a trecut în runda precedentă de Barcelona într-o dublă manşă legendară. „În seara asta am căzut foarte rău. Pe parcurs, am arătat că merităm această finală, am pierdut, iar o paranteză se închide”.

În ceea ce priveşte viitorul antrenorului Simone Inzaghi, o întâlnire cu Giuseppe Marotta este programată pentru săptămâna viitoare. „Mai are un an de contract şi în aceşti patru ani a demonstrat că este la înălţimea rolului pe care îl ocupă. Nu trebuie ca o seară negativă să anuleze toate meritele”.