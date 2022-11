Luis Enrique nu își menajează jucătorii după egalul cu Germania: „Vom merge la ultimul meci şi vom câştiga!”

Spania a remizat contra Germaniei (1-1) în etapa cu numărul 2 de la CM 2022. Ibericii sunt lideri în grupă, însă selecționerul Luis Enrique vrea o nouă victorie în ultima etapă.

Mai exact, antrenorul a vorbit despre partida contra Germaniei, dar și despre cea care urmează, contra Japoniei.

„Vom merge la ultimul meci şi vom câştiga!”

„Când voi revedea meciul, îmi va plăcea mai mult decât în momentul acesta. Dacă în primele două zile îmi spuneai că vom fi lideri, şi că vom depinde de noi să ne calificăm, aş fi semnat pe o foaie asta!

Am văzut o primă repriză mai bună, dar pe tot parcursul meciului ne-a lipsit puţin încrederea, încrederea că am putea să facem mai multe daune Germaniei. Ei au intrat pe principiul „totul sau nimic”, şi noi nu am fost capabili să controlăm meciul. Cu toate acestea, echipa a fost ambiţioasă şi voi fi mulţumit când voi revedea meciul mâine.

Încercăm să nu facem greşeli, dar în fotbal se întâmplă. Mi-a plăcut atitudinea pe care am avut-o şi intenţia de a controla jocul. Vom merge la ultimul meci fără să speculăm şi vom câştiga, pentru a fi primii în grupă.

Suntem pe primul loc. Încredere maximă în ceea ce face şi în cum facem”, a declarat Luis Enrique, citat de către cei de la marca.com.