Luka Modric știe la ce se rezumă semifinala cu Argentina: „Va fi greu să-l oprim pe Lionel Messi”

Prima semifinală a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar are loc marți, de la ora 21:00, între Croația și Argentina.

„Va fi greu să-l oprim pe Lionel Messi”, admite Luka Modric înainte de Argentina – Croația

Meciul se va juca pe Lusail Iconic Stadium, iar Croația vine din postură de vicecampioană mondială. De partea cealaltă, Argentina îl are pe Lionel Messi, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istorie.

Căpitanul Croației, Luka Modric, este conștient că principala problemă a lui și a colegilor lui va fi să-l anihileze pe starul lui PSG. „Mă pregătesc să mai joc o semifinală împotriva unei echipa mari, asta îmi doresc, nu doar împotriva unui jucător.

Desigur, Leo este foarte mare, este cel mai bun jucător al lor şi vom avea multe dificultăţi în a-l opri, dar suntem pregătiţi şi vom da totul.

Argentina este o echipă mare. Vom încerca să jucăm cel mai bun meci din acest turneu, cel mai bun meci din viaţa noastră. Sper să fie suficient pentru a ajunge în finală”, a declarat Modric.

Jucătorul croat nu are nicio problemă cu faptul că echipa sa nu este văzută drept favorită în astfel de meciuri. „Toată lumea priveşte mai mult către ţările mari, noi suntem o ţară mică, nimeni nu ne ia în calcul, dar nu avem nicio problemă cu asta, că alţii sunt favoriţi şi noi suntem în umbră.

Este un lucru din afară, pe care nu îl putem controla. Putem doar concura la maxim, să dăm totul şi acesta este punctul nostru forte”, a adăugat el.

„Este normal ca toată lumea să se uite la marile ţări. Pentru că suntem mici, nimeni nu a contat pe noi. Dar nu ne-am gândit că alţii sunt favoriţi şi noi suntem în umbră. Noi am dat tot ce am avut mai bun, am luptat şi asta este exact forţa noastră.

Înainte de a pleca la Cupa Mondială, am vorbit mult în vestiarul lui Real Madrid şi le-am spus: ‘Feriţi-vă de Croaţia’”, adăugat Balonul de Aur 2021.