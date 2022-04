„M-am născut sărac, eu ştiu ce înseamnă sărăcia!”. Confesiunile lui Bănel Nicoliță! Fostul fotbalist a mărturisit drama pe care a trăit-o!

Bănel Nicoliță, ajuns la 37 de ani, a lăsat în urmă cariera de fotbalist. Acesta se preocupă acum cu formarea propriei sale școli de fotbal, destinată juniorilor. Cu toate acestea, trecutul său încă îi lasă un gust amar. Fostul fotbalist a mărturisit cele mai grele momente din viața sa.

Mai exact, acesta a povestit atât aspecte materiale, cât și intime. Bănel a dezvăluit și cum a reușit să depășească toate problemele din trecut.

„Nu vreau să se pună nimeni în locul meu!”

Bănel Nicoliță a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. Totul ar fi început din momentul în care a devenit patron la CS Făurei, echipa din orașul său natal.

„Nu vreau să se pună nimeni în locul meu. Prin ce am trecut eu, prin ce momente grele am trecut timp de 6 ani cât am băgat bani la echipă şi cât m-am chinuit. Să îţi pierzi familia, să pierzi tot şi să o iei de la capăt nu e uşor. Am fost genul de om care am zis, da, frate, mi-am asumat, am pierdut tot, asta e. Dar nu m-am dat bătut. Am o regulă în viaţă şi o spun, chiar dacă o daţi sau nu o daţi. Şi nici nu mă interesează. M-am născut sărac, eu ştiu ce înseamnă sărăcia.

Am pierdut şi am ajuns să fiu la fel. Nu m-am speriat. Pentru că sunt Bănel, un om puternic. Nu mă dărâmă nimic atâta timp cât Dumnezeu e în spatele meu, am familia mea, nu mi-e frică de nimic. Eu pot să duc. Mi-e frică de un singur lucru: să nu se întâmple nimic cu copiii mei şi cu familia mea. Toţi putem să trecem printr-un divorţ şi să pierdem tot. Eu încă sufăm de anii trecuţi, când toată lumea a fugit de mine. Sunt un prost, că nu am învăţat nimic”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru cei de la Antena Sport.