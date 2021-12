Măcinat de accidentări în cariera de fotbalist, Marius Alexe s-a destăinuit: ,,Am văzut mulţi doctori! Era nevoie de un implant”

Marius Alexe, unul dintre fotbaliştii care promiteau foarte multe în trecut, la Dinamo, a decis să agaţe ghetele în cui la vârsta de 31 de ani. Din cauza accidentărilor, fostul atacant a fost nevoit să se retragă.

Promovat în anul 2008 la Dinamo, Marius Alexe a mai jucat pe la echipe din Italia şi Turcia. În scurta sa carieră, sportivul a suferit nu mai puţin de opt intervenţii chirurgicale, după care a decis că e mai bine să se retragă.

,,În ultimii 4 ani am stat doar să mă recuperez. Am cunoscut mulţi doctori, dar am luat cea mai bună decizie. Am vrut să cer o ultimă părere la Barcelona. Am stat câteva ore. Mă apucasem deja de academie, dar am vrut un ultim verdict. Mi s-a spus că e destul de greu, că mă înham la încă un risc. Era nevoie de un implant de menisc, nu am vrut să mai risc.

Am zis că e mai bine aşa. Am trecut de 8 ori prin operaţii, cel puţin de 8 ori. Acum, că toată lumea ştie că nu mai joc nu mă mai întreabă lumea ce să fac. Nu-mi place să fiu victimă. Am avut o carieră scurtă şi asta este. O întrebam şi pe mama şi îi spuneam uite ce fizic mi-ai dat că m-am operat de atâtea ori. Am avut probleme la genunchi şi înainte să plec în Italia. Am fost cam nepregătit pentru transferul în Italia.”, a declarat Marius Alexe, pentru AS.ro.