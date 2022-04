Manchester United a făcut anunțul oficial! Cine va conduce echipa de pe Old Trafford în sezonul următor

„Diavolii” vor avea un nou antrenor din această vară. Olandezul Erik ten Haag va pune punct interimatului asigurat în prezent de neamțul Ralf Rangnick.

Conducerea lui Manchester United a pus capăt zvonurilor apărute în ultima vreme în privința viitorului băncii tehnice a grupării engleze. Astfel, ocupanta locului 6 din Premier League a confirmat pe contul său oficial de pe o rețea de socializare înțelgerea semnată cu tehnicianul de 52 de ani.

„Este o mare onoare să fiu numit manager al lui Manchester United şi sunt extrem de entuziasmat de provocarea care mă aşteaptă. Cunosc istoria acestui mare club şi pasiunea fanilor, iar eu sunt absolut hotărât să dezvolt o echipă capabilă să obţină succesul pe care îl merită.

Va fi dificil să părăsesc Ajax după aceşti ani incredibili şi îi pot asigura pe fanii noştri de angajamentul meu total şi de concentrarea mea pentru a duce la bun sfârşit acest sezon înainte de a mă muta la Manchester United”, au fost cuvintele lui Ten Hag după anunțul oficial.

🇳🇱👔

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022