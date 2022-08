Marcel Pușcaș, laude la adresa lui Juan Bauza, argentinianul dorit de FCSB: „Talent cu carul, gleznă fină, frâne, accelerări, fantezie!”

Juan Bauza a impresionat de când se află la FC U Craiova 1948. Argentinianul s-a accidentat în ultima partidă de campionat cu FCSB (1-1) și va absenta o perioadă. Chiar și așa, Marcel Pușcaș nu s-a putut abține să nu laude prestațiile mijlocașului.

Recent, s-a vehiculat în presă că Bauza este dorit de FCSB. Marcel Pușcaș a avut grijă să-i facă o reclamă cât mai bună argentinianului.

„Una dintre revelațiile ultimului an în fotbalul românesc!”

„Fără doar și poate, Bauza este una dintre revelațiile ultimului an în fotbalul românesc. Talent cu carul, gleznă fină, frâne, accelerări, fantezie. Este o RARA AVIS în penuria de talente din fotbalul nostru. Pe vremuri, orice echipă avea doi astfel de jucători. E bine că Pepe este al nostru. Talentul lui a mijit și sperăm să și confirme. Faptul că el va lipsi o perioadă se spune că va afecta jocul și randamentul echipei.

Cu siguranță echipa noastră are nevoie de el. Dar și el are mare nevoie de clubul nostru. Mare de tot! Ilie Balaci s-a lăsat de fotbal la 26 de ani. Primele sale realizări reale în fotbalul profesionist au fost la noi. Șansa lui Pepe a fost Adrian Mititelu. Nu l-a văzut nimeni până atunci. Place în tot ce face. Dar oare e bine ca o echipă să depindă de un jucător? Cred că forța grupului este mult mai importantă! Au lipsit in momente cruciale Maradona, Messi, Hagi etc. Care-i problema? Meciurile au fost câștigate!

Lotul nostru format din 30 de jucători are resurse ca absența lui Pepe să nu fie simțită. Gabi Iancu, de 4 ori campion al României, golgeter al țării, cu multe meciuri internaționale, Aurelian Chițu, campion al României, jucător cu peste 50 de goluri marcate, Yassine Bahassa și în final Marquet sunt jucători cu experiență și cu mai multe meciuri, pase de gol și goluri înscrise decât Pepe Bauza. Adică, realizări concrete. Bauza este o speranță reală, dar cum nu există om de neînlocuit, cu toții trebuie să acceptăm realitatea.

Cu sau fără Bauza, echipa trebuie să joace și să și câstige. Ne-am bucurat și ne bucurăm de floricelele sale, de calități, de talent. Sa nu uităm de victoriile cu el în teren dar și de înfrângerile, tot cu el în teren. Sunt convins că Marius Croitoru va găsi soluția optimă pentru jocurile fără Bauza. Știința trebuie să fie câștigătoare fără oricare dintre jucători sau fără oricare dintre noi. Doar acesta e drumul! Însănătoșire grabnică, Pepe!”, a fost mesajul transmis de Marcel Pușcaș, pe contul său de Facebook.