Marcel Răducanu și-a lansat cartea autobiografică: „Este nevoie de o revoluţie în fotbalul românesc”

Fostul fotbalist Marcel Răducanu (68 de ani) și-a lansat luni volumului biografic intitulat „Marcel Răducanu – talent, fenomen şi legendă”.

„E nevoie de o revoluţie în fotbalul românesc”, este convins Marcel Răducanu

Evenimentul a avut loc la Sala Sevilla a Stadionului Steaua, iar cu această ocazie fostul mare fotbalist a declarat că este nevoie de o revoluţie în fotbalul românesc, pentru că anii trec, iar acesta intră în anonimat.

„Din păcate în fotbalul românesc lucrurile nu merg aşa cum ar trebui să meargă. Sper să se întâmple ceva, e nevoie de o revoluţie în fotbalul românesc pentru că trec anii şi intrăm în anonimat.

Nu mai suntem nicăieri, nici în Champions League, nici la naţională nu merge treaba. Până când o să dureze situaţia asta? Eu am venit aici şi am dorit să ajut fotbalul românesc, dar dacă oamenii nu se lasă ajutaţi, atunci nu am nicio vină.

Eu am venit cu gânduri bune să fac ceva, dar dacă nu se poate, înseamnă că nu se vrea să se schimbe ceva. La federaţie, da”, a spus fostul jucător al Stelei, care în 2017 a fost, pentru scurt timp, membru în Comisia Tehnică a FRF.

Marcel Răducanu a vrut să ajut naţionalele României și să perfecţioneze antrenorii

Marcel Răducanu spune că nu mai are nicio tangență cu persoanele din FRF, deoiarece de cinci ani nu a mai fost sunat de nimeni. „Eu nu sunt supărat pe nimeni. Burleanu dacă a câştigat iar, înseamnă că face ceva bine, nu ştiu.

Ei când m-au chemat atunci au gândit ceva, a venit pandemia, au fost mai multe lucruri care s-au întâmplat după aceea şi probabil că nu s-a mai continuat cu munca pe care eu trebuia să o fac.

Mă refer la ajutorul pe care am vrut să-l dau pentru fotbalul românesc. Sunt plecat de atâţia ani în străinătate, am şcoală de fotbal de 28 de ani acolo, asta înseamnă că fac ceva bine. Şi asta am vrut să fac şi în România, să ajut echipele naţionale, cluburile, antrenorii să îi perfecţionez, să vină în Germania… să se schimbe ceva.

Că degeaba vin copii români la mine acolo, au fost 12 şi săptămâna trecută pentru cinci zile. Dar după trei luni pleacă şi nu mai ştiu nimic, au uitat tot ce le-am arătat eu. Eu trebuie să antrenez antrenorii ca ei să antreneze copiii, cam aşa ar fi”, a adăugat el.

La lansarea cărții au fost de față, printre alții, foști jucători ai Stelei, printre care Tudorel Stoica, Ilie Dumitrescu, Anghel Iordănescu, Ion Ion şi Adrian Bumbescu.

Ulterior evenimentului, a fost inaugurată loja care va purta numele fostului fotbalist, iar Marcel Răducanu a dat lovitura de începere a partidei CSA Steaua – Unirea Dej, din etapa a 13-a a Ligii 2.