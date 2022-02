Marcelo Bielsa, demis de la Leeds United. Argentinianul, dat afară după o serie îngrozitoare de rezultate

Marcelo Bielsa a fost demis de la Leeds United. Formația engleză a luat decizia pe fondul rezultatelor de-a dreptul dezastruoase din ultima vreme

Leeds a contabilizat șase meciuri la rând fără victorie în campionat. Din totalul de 18 puncte disponibile în acest interval, fosta semifinalistă din Liga Campionilor a reușit să obțină un singur punct.

Mai mult, Leeds a înregistrat și un record negativ în istoria Premier League. Este prima echipă de la reformarea campionatului englez (1992) care primește cel puțin trei goluri în patru etape consecutive în prima ligă (3-3 vs Aston Villa, 0-3 vs Everton, 2-4 vs Manchester United, 0-6 vs Liverpool). Iar seria a continuat și cu meciul de sâmbătă, 0-4 vs Tottenham.

Astfel, Leeds a anunțat, în mod oficial, despărțirea de Marcelo Bielsa: ”Leeds United anunţă că Marcelo Bielsa nu mai este antrenorul echipei”.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

Marcelo Bielsa era antrenorul lui Leeds din iunie 2018. Sub conducerea lui, formația engleză a obţinut promovarea în Premier League în al doilea sezon, în 2020.

Experiența de trei ani și jumătate de la Leeds este cea mai lungă din cariera tehnicianului de 66 de ani. Acesta le-a mai pregătit pe Athletic Bilbao, Marseille, Lille sau naționalele Argentinei și Chile.

Englezii au anunțat că vor comunica numele noului antrenor luni, iar potrivit cotidianului The Sun, americanul Jesse Marsch, fostul antrenor al lui RB Leipzig, este văzut drept favorit.