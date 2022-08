Marco Dulca a fost schimbat la pauza meciului cu Hermannstadt! Ce a spus jucătorul

FCSB a înregistrat a patra remiză în acest sezon al Superligii, terminând la egalitate cu FC Hermannstadt, 2-2, pe Arena Națională, în etapa a 7-a.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 21 prin Butean, iar Dawa a egalat în minutul 34, cu un șut sub transversală, din întoarcere, de la marginea careului mare.

S-a făcut 2-1 pentru FC Hermannstadt în minutul 65, când Paraschiv a reluat cu capul, tot sub transversală, mingea venită din corner.

Scorul final a fost stabilit de Endjouma, în minutul 90+2. Acesta a primit o pasă lungă de la Dawa, l-a depășit pe Byeatn din preluare, dupoă care a șutat pe jos la colțul lung.

Marco Dulca a fost schimbat la pauza meciului, iar fotbalistul a oferit o primă reacție.

”Noi nu trebuie să mai facem paşi greşiţi. Suntem foarte supăraţi, am întâlnit o echipă care a încercat să joace, ne aşteptam la asta, am luat gol în prima repriză, dar am revenit pe final ne-am salvat. Desigur că a fost şi oboseala, dar la FCSB nu este timp de refacere, joci din 3 în 3 zile şi trebuie să te refaci cât mai repede.

Trebuie să ne montăm mai bine în campionat, cum o facem şi în Europa. Meciurile trec, trebuie acumulate puncte pentru că obiectivul este câştigarea campionatului. Nu pot să zic pentru că am jucat titular, nu pot să zic că nu am intrat în spiritul echipei, a fost decizia lui mister şi o respect”, a declarat Marco Dulca.