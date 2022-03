Marele fotbalist olandez care va ajunge pe banca lui PSV Eindhoven! A fost coechipier în trecut cu un român

Ruud van Nistelrooy va fi instalat ca antrenor al formației batave la începutul sezonului următor, acesta fiind promovat de la echipa secundă a fostei campioane a Europei.

Marele golgheter olandez al anilor 2000 urmează să îl înlocuiască pe Roger Schmidt, actualul antrenor al lui PSv, căruia îi expiră contractul la finalul actualei stagiuni. Van Nistelrooy a semnat un anagajament valabil pentru trei ani cu trupa calificată în sferturile Conference League. Pentru fostul atacant, ajuns acum la 45 de ani, va fi prima experință ca principal la o echipă de seniori după ce a fost secund în două rânduri la naționala Olandei și a pregătit echipele U19 și de tineret ale „electroniștrilor”. Anunțul alegerii sale a fost făcut de club pe pagina oficială de pe o rețea de socializare:

𝚅𝚊𝚗 𝚃̷𝚑̷𝚎̷ 𝙾𝚞𝚛 𝙼𝚊𝚗. 𝐑𝐮𝐮𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐫𝐨𝐨𝐢𝐣 🔴⚪

Our new head coach,

starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7 — PSV (@PSV) March 30, 2022

Van Nistelrooy s-a remarcat ca jucător la Heerenveen acolo unde l-a avut coechipier pe Mugur Gușatu. În 1998, olandezul s-a transferat la PSV Eindhoven pentru care a marcat 62 de goluri în 67 de meciuri. Reperele carierei sale sunt reprezentate de aventurile de la Manchester United și Real Madrid. Imediat după ce informația referitoare la înțelegerea semnată a devenit publică, fostul atacant a făcut și primele declarații din postura de viitor antrenor al lui PSV Eindhoven.

„Întotdeauna a fost visul meu să fiu antrenor principal la PSV. Am lucrat intens cu Toon Gerbrands, actualul director general al echipei în ultimele sezoane. Eram convins că pot urma o carieră de antrenor profesionist și inițial am crezut că am nevoie de încă un an pentru a câștiga experiență. Dar uneori lucrurile merg pe drumul cel bun și afli că viața este imprevizibilă.

Acesta este momentul potrivit pentru a face următorul pas. Numirea lui Marcel Brand în funcția de director general al PSV și conversația pe care am avut-o au fost impulsul final de care aveam nevoie pentru a face această alegere. PSV este gata să pornească pe o nouă cale în această vară și sunt gata să-mi îndeplinesc rolul. Discuțiile cu consiliul de administrație au întărit ideea că suntem ambițioși și căutăm să creăm ceva special pe termen lung”, au fost vorbele olandezului.