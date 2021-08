Maria Holbură se retrage din gimnastică! Anunţul făcut după participarea la Jocurile Olimpice

Gimnastica din România mai pierde un nume important, după ce Maria Holbură a decis să pună capăt carierei slae la doar 20 de ani.

Anunţul că nu va mai continua cu acest sport a fost făcut prin intermediul reţelelor de socializare, la puţin timp după ce gimnasta s-a întors de la Jocurile Olimpice care au avut loc la Tokyo, în Japonia.

Aceasta a mai întenţionat să se retragă şi în urmă cu doi ani din gimnastică. Acesta a participat la Jocurile Olimpice, alături de Marian Drăgulescu şi Larisa Iordache, însă niciunul nu s-a întors cu o medalie acasă.

,,Multe nu am de spus. Am decis să pun capăt carierei mele de gimnastă și le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din ea. Sunt foarte mândră de mine și de ceea ce am reușit sa realizez până acum.”, a scris Maria Holbură, pe Instagram.

,,A fost cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru ca am reușit sa concurez aici, la Jocurile Olimpice. Poate pentru unii nu înseamnă nimic, dar pentru mine înseamnă totul. Am muncit atâția ani doar pentru a ajunge aici și să mă bucur de concurs.”, a declarat Maria Hobură, după participarea la Jocurile Olimpice.