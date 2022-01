Mario Balotelli, revenire în forță! Este dorit de cel mai bogat club din lume

Ajuns la 31 de ani, atacantul italian a semnat vara trecută cu Adana Demirspor, unde și-a regăsit forma de altădată. A marcat de opt ori și a pasat decisiv de alte patru ori în 20 de partide pentru formația turcă.

Iar în perioada actuală de mercato poate ajunge în Premier League. Conform Dailystar.co.uk, Balotelli este dorit de Newcastle United, clubul supranumit ”cel mai bogat din lume” după ce a fost preluat de Mohammed Bin Salman. Ar fi al patrulea transfer al ”coțofenelor”, după Kieran Trippier, Chris Wood și Diego Carlos.

Balotelli are contract cu formația din Superliga Turciei până în vara anului 2024, dar englezii ar fi tentați să achite clauza de reziliere în valoare de zece milioane de euro.

